Рада существенно повысила штрафы за самовольное сжигание опалой листвы и лесные пожары
Верховная Рада (ВР) на внеочередном заседании приняла в первом чтении (за основу), а потом и в целом как закон увеличение в 18 раз штрафов за самопал травы, листьев и нарушение пожарной безопасности в лесах. За лесные пожары и загрязнение воздуха виновных будут наказывать на десятки и даже сотни тысяч гривен, а в особых случаях – лишать свободы сроком от 2 до 5 лет.
Об этом
ВР приняла
“За” проголосовали 362 депутата, против – 0, воздержались – 5, не принимали участия в голосовании 18 нардепов из 385 присутствовавших. Закон был принят голосами депутатов всех фракций и групп с учетом правок, поданных ко второму чтению.
Видя более чем конституционное большинство за этот законопроект, было предложено проголосовать его и в целом – как закон. Что и
Накануне повышение штрафов
Как информировала
За лесные пожары и загрязнение воздуха виновных хотят наказывать на десятки и даже сотни тысяч гривен, а в особых случаях – лишать свободы от 2 до 5 лет.
Среди инициаторов ужесточения законодательных мер – трое столичных мажоритарщиков:
Николай Тищенко (столичный 219 округ – Святошино), которого считают новым “смотрящим” по Киеву от главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и одним из кураторов грядущих выборов в Киевсовет от “Слуги народа”;
Анна Пуртова (округ 221 – Печерск и часть Соломенки);
Александр Юрченко (округ 211 – Голосеево).
В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выжигание растительности и ее остатков нередко вызывает пожары на соседних земельных участках и в лесных массивах, а также повреждение линий электропередач, не говоря уже о вреде здоровью и угрозе жизни людей.
Нардепы напоминают, что кроме непосредственной угрозы человеческому здоровью, сжигание листьев и сухой травы приводит к разрушению почвенного покрова, ведь непосредственно выгорают растительные остатки и погибают образующие грунт микроорганизмы, а при сгорании образуется зола, которая является плохим удобрением и приводит ко все большему обеднению почвы. Приводится и много других факторов негативного влияния самопала.
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