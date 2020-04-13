Рада существенно повысила штрафы за самовольное сжигание опалой листвы и лесные пожары

Верховная Рада (ВР) на внеочередном заседании приняла в первом чтении (за основу), а потом и в целом как закон увеличение в 18 раз штрафов за самопал травы, листьев и нарушение пожарной безопасности в лесах. За лесные пожары и загрязнение воздуха виновных будут наказывать на десятки и даже сотни тысяч гривен, а в особых случаях – лишать свободы сроком от 2 до 5 лет.

Об этом KV стало известно в ходе внеочередного заседания ВР 13 апреля 2020 года, инициированного президентом Владимиром Зеленским.

ВР приняла в первом чтении (за основу) проект закона №2339 “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины с целью сохранения окружающей среды (относительно усиления ответственности за действия, направленные на загрязнение атмосферного воздуха и уничтожение или повреждение объектов растительного мира).

“За” проголосовали 362 депутата, против – 0, воздержались – 5, не принимали участия в голосовании 18 нардепов из 385 присутствовавших. Закон был принят голосами депутатов всех фракций и групп с учетом правок, поданных ко второму чтению.

Видя более чем конституционное большинство за этот законопроект, было предложено проголосовать его и в целом – как закон. Что и было сделано . За -310, против – 29, воздержались – 28, не голосовали – 19 из 386 присутствовавших.

Накануне повышение штрафов поддержал Владимир Зеленский. “В этом году количество пожаров в природных экосистемах увеличилось на 30% … это пожары на территории в 20 тысяч гектаров. Это в четыре раза больше пожаров в украинских лесах, ... тушением пожаров занимается три с половиной тысячи человек и тысяча единиц техники”, – сказал президент в своем видеообращении. Он считает, что для тех, кто “в 21-м веке поджигает траву, чем вызывает страшные пожары”, мало наказания в виде штрафов: “Предлагаю парламенту подумать о возможности более жесткого уголовного наказания за такие бездумные действия”.

Как информировала KV , Авторы законопроекта предлагают в 18 раз увеличить штрафы за весенний самопал травы и самовольное сжигание опалой листвы и мусорных куч осенью, а также за нарушение пожарной безопасности в лесах.

За лесные пожары и загрязнение воздуха виновных хотят наказывать на десятки и даже сотни тысяч гривен, а в особых случаях – лишать свободы от 2 до 5 лет.

Среди инициаторов ужесточения законодательных мер – трое столичных мажоритарщиков:

Николай Тищенко (столичный 219 округ – Святошино), которого считают новым “смотрящим” по Киеву от главы Офиса президента (ОП) Андрея Ермака и одним из кураторов грядущих выборов в Киевсовет от “Слуги народа”;

Анна Пуртова (округ 221 – Печерск и часть Соломенки);

Александр Юрченко (округ 211 – Голосеево).

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что выжигание растительности и ее остатков нередко вызывает пожары на соседних земельных участках и в лесных массивах, а также повреждение линий электропередач, не говоря уже о вреде здоровью и угрозе жизни людей.

Нардепы напоминают, что кроме непосредственной угрозы человеческому здоровью, сжигание листьев и сухой травы приводит к разрушению почвенного покрова, ведь непосредственно выгорают растительные остатки и погибают образующие грунт микроорганизмы, а при сгорании образуется зола, которая является плохим удобрением и приводит ко все большему обеднению почвы. Приводится и много других факторов негативного влияния самопала.