Депутаты поддержали поправки Зеленского к ветированному законопроекту о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ

Документ до сих пор не вступил в силу из-за лоббистской поправки.

Депутаты поддержали поправки Зеленского к ветированному законопроекту о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ
Фото: Макс Требухов

Верховная Рада на внеочередном заседании в понедельник приняла законопроект №1049, который вводит с 2021 года единый счет для уплаты налогов и сборов, а также единого взноса на общегосударственное социальное страхование.

Законопроект был проголосован в целом еще в октябре 2019 года, но в феврале 2020 года президент Владимир Зеленский ветировал его. Причиной такого решения стала так называемая "табачная поправка" депутата Александра Дубинского, из-за которой в конце прошлого года производители сигарет останавливали производство.

Поправка никак не была связана с содержанием законопроекта и имела целью регулировать наценки для оптовых и розничных структур, осуществляющих продажу сигарет.

Зеленский предложил исключить эту норму из законопроекта, и Рада согласилась. За законопроект №1049 с поправками президента проголосовали 279 депутатов.

Законопроект предусматривает, что единый счет нельзя использовать для уплаты налога на добавленную стоимость и акцизного налога с горючего и спирта, поскольку для их уплаты существуют две другие, специальные системы электронного администрирования.

С него можно будет платить налог на прибыль предприятий, налог на доходы физлиц, единый соцвзнос, единый налог, рентную плату, налоговый долг по этим налогам.

Для открытия единого налога достаточно будет подать заявку в Налоговую службу через электронный кабинет.

Налоговая служба и Госказначейство пока не готовы к реализации этого механизма, поэтому им дается отсрочка до 2021 года для подготовки необходимых систем.

Напомним, в сентябре 2019 года депутаты решили объединить отчетность по ЕСВ и налогу на доходы физлиц.

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