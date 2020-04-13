Столичные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантин

Столичные власти закрывают Киево-Печерскую Лавру на карантин

Только за минувшие сутки 63 случая заболевания COVID-19 было подтверждено в Киево-Печерской Лавре. Общее количество заболевших там достигло 90 человек. Киевские власти приняли решение закрыть Лавру на карантин.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

О закрытии Киево-Печерской Лавры на карантин мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн пресс-конференции.

“Киево-Печерская Лавра, по решению комиссии по чрезвычайным ситуациям столицы, закрывается на карантин! И я обращаюсь к правоохранительным органам проконтролировать соблюдение этого решения”, – сказал Виталий Кличко.

Он отметил, что из 79 случаев заболевания, зарегистрированных за минувшие сутки, 63 – в Киево-Печерской Лавре. Всего в Лавре уже более 90 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

“Город сегодня направит в Лавру мобильные рентгены и бригаду медиков для забора образцов для ПЦР-тестирования. Мы должны иметь реальную картину об очаге заболевания”, – отметил Виталий Кличко.

Ранее KV сообщала, что за минувшие сутки в столице заболевание COVID-19 подтвердили у 79 человек. Из них 63 случая – в Киево-Печерской Лавре. Всего в Киеве уже 495 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Отметим, что по данным Центра общественного здоровья Украины, по состоянию на 9:00 13 апреля в Украине зафиксировано 3102 лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19. Из них 93 летальных случая, 97 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 325 новых случаев заболевания.

Фото: unian


Игорь Бровко, КиевВласть

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