В зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадал

Враг применял гранатометы и пулеметы.

В зоне ООС оккупанты устроили три обстрела, погиб один украинский военный, еще один пострадал
Фото: uazmi.org

За воскресенье, 12 апреля, роSSийско-оккупационные войска на Донбассе трижды обстреляли позиции Объединенных сил. Погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

Из ручных противотанковых гранатометов и пулеметов противник вел огонь поблизости Тарамчука, Водяного и Крымского.

"Военнослужащие из состава Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня и дали решительный ответ на все преступные действия противника. После активного применения нашими подразделениями штатного вооружения, враг отказался от дальнейших провокаций украинских подразделений", - говорится в сообщении.

Потери врага уточняются. От начала 13 апреля и по состоянию на 6 утра оккупанты огневую активность не проявляли.

Дополнительно сообщается, что случаев заболевания коронавирусом среди личного состава ООС нет.

Напомним, в субботу, 11 апреля, в зоне боевых действий на Донбассе оккупанты восемь раз обстреляли позиции Объединенных сил, в результате чего ранения получили трое украинских военных.



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