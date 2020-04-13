Рада на внеочередном заседании будет голосовать без обсуждения за большинство вопросов

Обсуждаться будут изменения в бюджет и постановления, которые заблокировали закон о рынке земли.

На внеочередном заседании парламента 13 апреля депутаты будут без обсуждения голосовать за большинство вопросов. Об этом сообщил спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает "Укринформ".

Обсуждаться будут изменения в госбюджет на 2020 год и проекты постановлений об отмене закона о рынке земли.

Разумков уточнил, что совещался по этому поводу с представителями фракций и групп.

"Скорее всего, вопрос относительно внесения изменений в Госбюджет будет обсуждаться и вопрос относительно проектов постановлений, заблокировавших подписание закона о рынке земли - тоже, возможно, будет обсуждаться. Что касается остальных вопросов, то была предварительная договоренность голосовать без обсуждения для того, чтобы как можно быстрее их рассмотреть, принять и чтобы они начали работать как законы в интересах украинского народа", - сообщил Дмитрий Разумков.

Напомним, что сегодня Верховная Рада будет рассматривать:

поправки в государственный бюджет, которые не смогли принять на предыдущем заседании;

законопроект о национальной инфраструктуре геопространственных данных, необходимый для будущего запуска рынка земли;

законопроект №3320 с поправками в закон "О защите населения от инфекционных болезней", необходимыми для предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19;

законопроект об ужесточении ответственности за сжигание стерни и листьев;

законопроект о внесении изменений в закон об Антимонопольном комитете;

вето президента на законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и ЕСВ. Этот законопроект был ветирован по причине так называемой "табачной поправки" депутата Александра Дубинского, из-за которой в конце прошлого года производители сигарет останавливали производство;

13 постановлений, запрещающих подписывать закон о рынке земли.