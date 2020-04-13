Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014-го

Лидер "Евросолидарности" отреагировал на уголовное дело против Татьяны Чорновол.

Порошенко обвинил ГБР во лжи о событиях на Майдане 18 февраля 2014-го
Фото: eurosolidarity.org

Уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка устроить судилище над всеми участниками Революции Достоинства. А ГБР, управляемое адвокатом Януковича, предназначено стать инструментом этой атаки на Майдан.

Об этом пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко написал на своей странице в "Фейсбуке".

Порошенко также напомнил о ходе событий на Майдане 18 февраля 2014 года и подчеркнул, что заявление ГБР относительно этих событий лживое.

"ГБР врет. Революция Достоинства началась с разворота нашей страны с пути в Евросоюз на РоSSию и зверского избиения студентов-евромайдановцев 30 ноября 2013. Дальше был еще более жестокий разгон активистов и журналистов 1 декабря. Перед новым годом 2014-го чуть не до смерти избили Татьяну Чорновол, а уже в январе убили Сергея Нигояна, Михаила Жизневского и Юрия Вербицкого.

18 февраля 2014 настоящее побоище в Мариинском парке началось не после обеда, а утром. Я тоже там был. Помогал раненым, которых били титушки и расстреливали беркутовцы", – вспоминает Петр Порошенко.

"Почему врет ГБР? Нынешняя власть сознательно отдала этот орган на откуп адвокату Януковича. Фактическим руководителем Государственного Бюро Репрессий, как называют его в народе, является Бабиков, который получал деньги от своего "ростовского" клиента.

Поэтому уголовное дело против Татьяны Чорновол - это попытка атаковать и перечеркнуть ценности, на которых держится наша независимость. Это – попытки устроить роSSийское судилище над ВСЕМИ участниками Майдана: от Героев Небесной сотни до тех, кто подвозил дрова или еду. Это - признак реванша. Это - попытка переписать историю под диктовку Кремля", - убежден пятый президент.

"Но она не удастся. Потому что есть мы. Мы – носители памяти. Мы были там и мы помним все. И нас много. Значительно больше чем купленных Януковичем бабиковых", - отмечает лидер "Европейской Солидарности".

Как сообщалось, утром 10 апреля ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году. Бывшей народной депутатке вручили подозрение в убийстве.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Умер 73-летний священник Киево-Печерской ЛаврыУмер 73-летний священник Киево-Печерской Лавры
Бывший казначей Ватикана Джордж Пелл вышел из тюрьмы после отмены судом приговора за сексуальное насилие над ребенкомБывший казначей Ватикана Джордж Пелл вышел из тюрьмы после отмены судом приговора за сексуальное насилие над ребенком
Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - экспертМы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - эксперт
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантинаЗеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина
Блок рекламы


Похожие новости
Фонд Порошенко и Roshen передали в больницы 20 тысяч защитных костюмовФонд Порошенко и Roshen передали в больницы 20 тысяч защитных костюмов
Порошенко предложил ввести выплаты малообеспеченным на продуктыПорошенко предложил ввести выплаты малообеспеченным на продукты
Порошенко о Чорновол: символично, что адвокат Януковича предъявляет подозрение активистке МайданаПорошенко о Чорновол: символично, что адвокат Януковича предъявляет подозрение активистке Майдана
Порошенко: Рада должна принять закон о банках, а потом секвестр бюджетаПорошенко: Рада должна принять закон о банках, а потом секвестр бюджета
Порошенко стал сопредседателем фракции "ЕС" в РадеПорошенко стал сопредседателем фракции "ЕС" в Раде
Порошенко предлагает ввести страховые выплаты медикам на случай инфицирования коронавирусомПорошенко предлагает ввести страховые выплаты медикам на случай инфицирования коронавирусом
Фонд Порошенко ищет специалистов по ремонту медицинской техники для восстановления аппаратов ИВЛФонд Порошенко ищет специалистов по ремонту медицинской техники для восстановления аппаратов ИВЛ
Венедиктова завела дело на ПорошенкоВенедиктова завела дело на Порошенко
"Роскосмос" обвинил Трампа в "агрессивных планах по захвату планет""Роскосмос" обвинил Трампа в "агрессивных планах по захвату планет"
В полиции Киева заявили, что выставку музея Революции Достоинства на Майдане не повреждали - ее сдуло ветромВ полиции Киева заявили, что выставку музея Революции Достоинства на Майдане не повреждали - ее сдуло ветром
Последние новости
Подгружаем последние новости