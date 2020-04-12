На Донбассе боевики дважды открывали огонь: один украинский боец погиб, еще один ранен

Подразделения Объединенных сил дали ответ из имеющихся огневых средств.

На Донбассе боевики дважды открывали огонь: один украинский боец погиб, еще один ранен
Фото: Макс Левин

С начала суток воскресенья, 12 апреля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

По данным штаба, в воскресенье под вражеский обстрел попали позиции украинских подразделений вблизи Крымского и Тарамчука. Боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

"Преступные действия роSSийских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрела в Луганской области 12 апреля погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - экспертМы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - эксперт
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
Зеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантинаЗеленский и предстоятель ПЦУ Епифаний обсудили празднование Пасхи в условиях карантина
В "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреляВ "ЛНР" решили запретить пассажирские перевозки с РоSSией с 10 апреля
В США сенатор выздоровел от COVID-19 и пошел волонтером в больницуВ США сенатор выздоровел от COVID-19 и пошел волонтером в больницу
Блок рекламы


Похожие новости
В результате обстрела в Луганской области погиб украинский боецВ результате обстрела в Луганской области погиб украинский боец
Из-за обстрелов боевиков в субботу ранения получили трое украинских бойцовИз-за обстрелов боевиков в субботу ранения получили трое украинских бойцов
Двое украинских бойцов получили ранения при обстреле НовотошковскогоДвое украинских бойцов получили ранения при обстреле Новотошковского
За сутки на Донбассе погиб один военный, двое раненыЗа сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены
Двое украинских военных ранены на ДонбассеДвое украинских военных ранены на Донбассе
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погибБоевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб
На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУНа Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ
Американский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавирусаАмериканский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавируса
В зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военныйВ зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военный
СБУ разоблачила в Киеве подозреваемую в распространении фейков о коронавирусеСБУ разоблачила в Киеве подозреваемую в распространении фейков о коронавирусе
Последние новости
Подгружаем последние новости