На Донбассе боевики дважды открывали огонь: один украинский боец погиб, еще один ранен

С начала суток воскресенья, 12 апреля, вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

В результате обстрелов один украинский военный погиб, еще один был ранен, сообщает пресс-центр ООС в вечерней сводке.

По данным штаба, в воскресенье под вражеский обстрел попали позиции украинских подразделений вблизи Крымского и Тарамчука. Боевики применяли ручные противотанковые гранатометы и пулеметы крупного калибра.

"Преступные действия роSSийских наемников не остались безнаказанными - из имеющихся огневых средств наши военнослужащие дали жесткий и решительный ответ. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Ранее сегодня сообщалось, что в результате обстрела в Луганской области 12 апреля погиб украинский военный, еще один получил боевое поражение.