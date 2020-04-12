В результате обстрела в Луганской области погиб украинский боец

Еще один - получил боевое поражения.

В результате обстрела в Луганской области погиб украинский боец
Фото: odessamedia.net

В Луганской области в результате обстрела 12 апреля погиб украинский военный, еще один получил боевое поражения. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Несмотря на большой христианский праздник - Вербное воскресенье, враг открыл огонь из ручных противотанковых гранатометов по позициям подразделений Объединенных сил в Луганской области. К сожалению, в результате обстрела Украина потеряла одного своего мужественного защитника, еще один воин получил боевое поражение", - говорится в сообщении.

Командование объединенных сил выражает глубокие соболезнования родным и близким погибшего героя.

Напомним, в субботу в зоне боевых действий на Донбассе в результате обстрелов ранения получили трое украинских военных.

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