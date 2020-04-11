Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в Соединенных Штатах. Сейчас его клиентом является депутат Андрей Деркача.

Об этом сообщило в пятницу издание Politico.

В публикации говорится, что Деркач нанял лоббистов Энди Виктора Кучму и Набиля Ахмада Бадера для организации встреч с чиновниками Белого дома и членами комитетов по международным делам обеих палат Конгресса США .

Как оказалось, под именем Энди Виктора Кучма скрывается Андрей Викторович Артеменко, бывший депутат Верховной Рады VIII созыва, которого лишили мандата за иностранное гражданство.

Артеменко стал известен в 2017 году после того, как передал администрации президента США план урегулирования отношений с Россией , предусматривающий передачу Крыма в долгосрочную аренду этой стране. Из-за этого депутата исключили из фракции Радикальной партии, а прокуратура возбудила уголовное производство по факту государственной измены.

Согласно декларациям Артеменко, его сын и дочь являются гражданами США , а еще один сын - Канады. Он также говорил, что имеет гражданство Канады, но якобы аннулировал канадский паспорт в 2014 году.

Несмотря на это в апреле 2017 года президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Артеменко, за чем последовало лишение мандата.

В том же 2017 году Артеменко сменил имя и фамилию, якобы чтобы оно было легче для восприятия американцами.

Кучма - фамилия жены Артеменко.