Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США

Бывшего депутата нанял Деркач.

Экс-нардеп Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в США
Андрей Артеменко
Фото: politeka.net

Бывший депутат Верховной Рады Андрей Артеменко стал Энди Кучмой и занялся лоббизмом в Соединенных Штатах. Сейчас его клиентом является депутат Андрей Деркача.

Об этом сообщило в пятницу издание Politico.

В публикации говорится, что Деркач нанял лоббистов Энди Виктора Кучму и Набиля Ахмада Бадера для организации встреч с чиновниками Белого дома и членами комитетов по международным делам обеих палат Конгресса США.

Как оказалось, под именем Энди Виктора Кучма скрывается Андрей Викторович Артеменко, бывший депутат Верховной Рады VIII созыва, которого лишили мандата за иностранное гражданство.

Артеменко стал известен в 2017 году после того, как передал администрации президента США план урегулирования отношений с Россией, предусматривающий передачу Крыма в долгосрочную аренду этой стране. Из-за этого депутата исключили из фракции Радикальной партии, а прокуратура возбудила уголовное производство по факту государственной измены.

Согласно декларациям Артеменко, его сын и дочь являются гражданами США, а еще один сын - Канады. Он также говорил, что имеет гражданство Канады, но якобы аннулировал канадский паспорт в 2014 году.

Несмотря на это в апреле 2017 года президент Петр Порошенко прекратил украинское гражданство Артеменко, за чем последовало лишение мандата.

В том же 2017 году Артеменко сменил имя и фамилию, якобы чтобы оно было легче для восприятия американцами.

Кучма - фамилия жены Артеменко.

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