Зеленский побывал на участке разведения возле Петровского

"Мы видим результат. Работаем над тем, чтобы согласовать новые участки".

Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в субботу побывал на участке разведения сил и средств возле сел Богдановка и Петровское Волновахского района Донецкой области.

Пресс-служба Зеленского сообщила, что он ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Ему доложили, что в последнее время ситуация здесь контролируемая и спокойная.

"Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса был установлен мир", – заявил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Перед этим он также посетил мемориал погибшим пассажирам автобуса Златоустовка – Донецк, который 13 января 2015 года попал под обстрел из "Града". Тогда погибли 12 человек, а еще 19 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: president.gov.ua

Фото: president.gov.ua

Кроме того, Зеленский возложил цветы к памятному знаку герою Украины, майору Андрею Жуку – командиру 3-го батальона 72-й отдельной механизированной бригады. Он героически погиб в Волновахском районе Донецкой области в мае 2016 года, защищая своих солдат от диверсионной группы.

В ходе поездки на восток страны президент также посетил Бердянск, чтобы ознакомиться с планами создания военно-морской базы "Восток".

"Очень важно иметь свои корабли в этом месте. Ведь таким образом мы защитим наши порты, нашу торговлю. Это прямая помощь экономике", - заявил Зеленский.

Фото: president.gov.ua

Президенту доложили, что все работы по строительству запланированы на 2020-2021 годы.

В этом году разработают документацию о передаче объектов инфраструктуры Бердянского порта Министерству обороны, демонтируют отдельные объекты, проведут экспертную оценку и сделают проектную документацию гидротехнического сооружения, где будет дислоцироваться будущий состав дивизионов.

В следующем году, помимо прочего, построят причалы, а также восстановят жилищно-хозяйственные и административные объекты.

Фото: president.gov.ua

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