Глава Сарненского района заразился коронавирусом

37-летний Александр Кохан сдал положительный тест.

Глава Сарненского района заразился коронавирусом
Фото: sarny-rda.gov.ua

Глава Сарненской райгосадминистрации Александр Кохан заразился коронавирусом.

Он сообщил об этом на своей странице в Facebook.

"Недавно появился сухой кашель. А так как у меня в работе много ежедневных контактов, решили сделать тест на COVID-19, чтобы не рисковать и предотвратить распространение вируса. К сожалению, сегодня получил результаты теста ПЦР [полимеразная цепная реакция]. Результат положительный. Но, к счастью, решение о тестировании было правильным, так что самоизолируюсь до полного выздоровления", - написал чиновник.

Сарненский район - основной очаг заболевания коронавирусом в Ровенской области. По состоянию на 10 апреля там зафиксировали 34 случая болезни, в том чисше шесть летальных.

Кохан возглавляет Сарненский район с декабря 2019 года, ему 37 лет.

Напомним, что в конце марта коронавирус выявили у мэра города Монастыриска в Тернопольской области.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - экспертМы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Минздрав добавил новый препарат в протокол лечения пациентов с коронавирусомМинздрав добавил новый препарат в протокол лечения пациентов с коронавирусом
Порошенко предлагает ввести страховые выплаты медикам на случай инфицирования коронавирусомПорошенко предлагает ввести страховые выплаты медикам на случай инфицирования коронавирусом
Глава Нацполиции заверил, что на Пасху силой выводить людей из храмов не будутГлава Нацполиции заверил, что на Пасху силой выводить людей из храмов не будут
Если не соблюдать карантин, он может продлиться до осени, - глава Киевской ОГАЕсли не соблюдать карантин, он может продлиться до осени, - глава Киевской ОГА
После заражения Шахова коронавирусом на COVID-19 проверяли Зеленского и ШмыгаляПосле заражения Шахова коронавирусом на COVID-19 проверяли Зеленского и Шмыгаля
Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"Глава ВМС США ушел в отставку из-за скандала с авианосцем "Теодор Рузвельт"
Зеленский обсудил с местной властью ситуацию с коронавирусом в регионахЗеленский обсудил с местной властью ситуацию с коронавирусом в регионах
Глава Минздрава: пока рано говорить, когда закончится карантинГлава Минздрава: пока рано говорить, когда закончится карантин
Нардеп Качура назвал число заболевших коронавирусом парламентариевНардеп Качура назвал число заболевших коронавирусом парламентариев
Глава "Слуги народа": местные выборы не отменяем и не планируем отменятьГлава "Слуги народа": местные выборы не отменяем и не планируем отменять
Последние новости
Подгружаем последние новости