Песков фюрера РФ допустил перенос парада ко Дню победы в Москве

Однако подготовка активно продолжается.

Песков допустил перенос парада ко Дню победы в Москве
Дмитрий Песков
Фото: telegrafist.org

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военный парад ко Дню победы в Москве состоится 9 мая или позже. Об этом он заявил в эфире Первого канала, передает Интерфакс.

"На данный момент никаких решений о переносе праздничных мероприятий, о переносе парада Победы или о переносе "Бессмертного полка" не принималось", - сказал спикер президента РФ.

Песков пояснил, что такие решения будут приниматься позже с учетом развития эпидемиологической ситуации.

"Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно", - заявил Песков.

В роSSийском Минобороны неоднократно заявляли, что подготовка к параду Победы продолжается. С конца марта на подмосковном полигоне "Алабино", где создана точная копия Красной площади, идут совместные тренировки пеших парадных расчетов и механизированных колонн. В конце апреля обычно технику перебазируют в Москву.

Ранее оргкомитет 75-летия Победы попросил кабмин не звать на торжества пожилых.

По данным университета Хопкинса в РоSSии зафиксировали более 13 тыс. больных коронавирусом и 106 летальных случаев. Среди заразившихся - главврач инфекционной больницы, жавший руку Путину.

С 30 марта в стране закрыты границы.

В этом году на парад в Москву обещал приехать президент Франци Эмануэль Макрон, лидер США Дональд Трамп не исключил такой возможности.

В то же время празднование 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Берлине отменили.

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