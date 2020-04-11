Зеленский приехал в полевой военный госпиталь для инфекционных больных в Донецкой области

В зоне ООС провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Фото: https://www.president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в зону проведения операции Объединенных сил и посетил палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя в Донецкой области. Об этом говорится на сайте главы государства.

"Из-за эпидемии коронавируса нашим военным надо думать о собственной безопасности вдвое больше. Рад, что пока здесь нет таких больных. Пусть бы эта беда обошла наших военных. Но мы должны быть готовы", - сказал Зеленский.

Во время визита он передал врачам госпиталя средства защиты.

Президент также посетил мобильную ПЦР-лабораторию на базе госпиталя, в которой будут тестировать военных на наличие коронавирусной инфекции.

Главе государства доложили, что среди военнослужащих в зоне ООС уже провели более 500 ПЦР-тестов на наличие COVID-19, все показали отрицательный результат.

Фото: https://www.president.gov.ua

Зеленский поблагодарил военных врачей за работу, четырем военным вручил ценные подарки за заслуги и образцовое выполнение поставленных задач.

В Офисе президента отметили, что 66-й военный госпиталь функционирует с 2015 года. Его развернули на базе бывшей железнодорожной больницы. Госпиталь рассчитан на принятие 100 пациентов одновременно. Сейчас здесь дополнительно развернули инфекционное отделение на 50 мест в случае выявления пациентов с COVID-19.

Напомним, по состоянию на 11 апреля в Вооруженных силах Украины выявлено 10 случаев коронавируса. Один военный скончался.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Мы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - экспертМы потеряли 5 месяцев гособоронзаказа, когда РоSSия демонстрирует очень серьезные военные намерения, - эксперт
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский в субботу посетит Донбасс и Запорожскую областьЗеленский в субботу посетит Донбасс и Запорожскую область
Зарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. гривен, - ЗеленскийЗарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. гривен, - Зеленский
СБУ начала искать причины отсутствия коронавируса в Николаевской областиСБУ начала искать причины отсутствия коронавируса в Николаевской области
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии КонтеЗеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Конте
Зеленский заинтересовался феноменом отсутствия коронавируса в Николаевской областиЗеленский заинтересовался феноменом отсутствия коронавируса в Николаевской области
Зеленский поблагодарил президента Южной Кореи за продажу лабораторных тестов на коронавирусЗеленский поблагодарил президента Южной Кореи за продажу лабораторных тестов на коронавирус
За сутки на Донбассе погиб один военный, двое раненыЗа сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погибБоевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб
Главный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавирусаГлавный санврач приехал в Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса
Зеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроковЗеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроков
Последние новости
Подгружаем последние новости