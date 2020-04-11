Нардеп Тищенко отрицает, что его помощники “минировали” Александровскую больницу в Киеве
Киевский нардеп-мажоритарщик Николай Тищенко (на фото), возглавляющий киевский штаб “Слуги народа” по борьбе с эпидемией COVID-19, отрицает, что его помощники по телефону “заминировали” Александровскую больницу, из-за чего оттуда пришлось эвакуировать больных.
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“Позавчера ночью неизвестный "заминировал" Александровскую больницу. А сегодня моих помощников обвиняют в этом. Оперативности этих псевдоинформаторов позавидует даже ФБР. Оперативный штаб команды Президента в Киеве, который я возглавляю, с первого дня помогает и киевлянам, и киевским больницам. Подобные провокационные мины нас не остановят… Понятно, что моя четкая и твердая позиция в парламенте по антиолигархическим законопроектам, ("банковскому", об игорном бизнесе), поддержка важных инициатив кому-то очень сильно мешает”, – написал Тищенко, отметив, что на следующей неделе на него планируется очередная информационная атака.
Напомним, вечером 8 апреля в Александровскую больницу поступил звонок о том, что больница заминирована. Впоследствии в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве
Следственным отделом Печерского райуправления полиции Киева сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет.
10 апреля на сайте “Насправді” журналиста Владимира Бойко была
Версию о причастности Дмитрия Богдана к “минированию” Александровской больницы в своем Telegram-канале также
Напомним, нардеп от Святошино Николай Тищенко является кумом руководителя Офиса президента Андрея Ермака и, как неоднократно писала
Фото: Facebook Николая Тищенко