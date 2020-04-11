Нардеп Тищенко отрицает, что его помощники “минировали” Александровскую больницу в Киеве

Нардеп Тищенко отрицает, что его помощники “минировали” Александровскую больницу в Киеве

Киевский нардеп-мажоритарщик Николай Тищенко (на фото), возглавляющий киевский штаб “Слуги народа” по борьбе с эпидемией COVID-19, отрицает, что его помощники по телефону “заминировали” Александровскую больницу, из-за чего оттуда пришлось эвакуировать больных.

Об этом KV стало известно из публикации народного депутата Николая Тищенко (219 округ, Святошино, фракция “Слуга народа”) на его странице в соцсети Facebook.

“Позавчера ночью неизвестный "заминировал" Александровскую больницу. А сегодня моих помощников обвиняют в этом. Оперативности этих псевдоинформаторов позавидует даже ФБР. Оперативный штаб команды Президента в Киеве, который я возглавляю, с первого дня помогает и киевлянам, и киевским больницам. Подобные провокационные мины нас не остановят… Понятно, что моя четкая и твердая позиция в парламенте по антиолигархическим законопроектам, ("банковскому", об игорном бизнесе), поддержка важных инициатив кому-то очень сильно мешает”, – написал Тищенко, отметив, что на следующей неделе на него планируется очередная информационная атака.

Напомним, вечером 8 апреля в Александровскую больницу поступил звонок о том, что больница заминирована. Впоследствии в пресс-службе ГУ Нацполиции в Киеве сообщили, что информация о заминировании и на момент обследования заведения были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Следственным отделом Печерского райуправления полиции Киева сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. 

10 апреля на сайте “Насправді” журналиста Владимира Бойко была опубликована информация, что полиция отрабатывает версию о причастности к звонку о “минировании” двух помощников на общественных началах Николая Тищенко – Дмитрия Богдана и Руслана Гончарова.

Версию о причастности Дмитрия Богдана к “минированию” Александровской больницы в своем Telegram-канале также подтвердил народный депутат Верховной Рады VIII созыва (2014-2019 гг) Игорь Мосийчук (фракция “Радикальная партия Олега Ляшко”).

Напомним, нардеп от Святошино Николай Тищенко является кумом руководителя Офиса президента Андрея Ермака и, как неоднократно писала KV, “смотрящим за Киевом” вместе с бывшим сопредседателем фракции “Блок Леонида Черновецкого” в Киевсовете Денисом Комарницким.

Фото: Facebook Николая Тищенко


Алексей Алтынов, КиевВласть

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