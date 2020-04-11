Двое украинских бойцов получили ранения при обстреле Новотошковского

При обстреле боевиков позиций Объединенных сил вблизи Новотошковского ранения получили двое украинских военных. Об этом сообщили в штабе ООС.

"Противник вел огонь из минометов 120 калибра, станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела двое украинских защитников получили осколочные ранения ", - говорится в сообщении.

Эвакуационной техникой бойцов доставили в военно-медицинское учреждение. Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное.

В штабе ООС отметили, что преступные действия врага не остались безнаказанными. Подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием РоSSии адекватный ответ. Потери противника уточняются.

В утренней сводке сообщалось, что 10 апреля боевики устроили 15 обстрелов на Донбассе. Военные получил пулевое ранение.