Зеленский в субботу посетит Донбасс и Запорожскую область

Президент планирует попасть на участок разведения сил и в военный госпиталь для инфекционных больных.

Зеленский в субботу посетит Донбасс и Запорожскую область
Архивное фото
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский в субботу посетит с рабочей поездкой Донецкую и Запорожскую области. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Глава государства ознакомится с обстановкой на участке разведения сил и средств №3 Богдановка-Петровское.

В Покровске Донецкой области Зеленский посетит палаточный городок для инфекционных больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя.

Также запланирована поездка в Бердянск, где президент ознакомится с созданием объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМСУ.

Напомним, последний обстрел на участке разведения сил Богдановка-Петровское состоялся 13 марта.

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