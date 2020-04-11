В Украину прибыл самолет с 11 тоннами гуманитарки от ОАЭ

В аэропорту самолет встречал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Поздно вечером 10 апреля в аэропорт "Борисполь" прибыл самолет из Объединенных Арабских Эмиратов, который доставил в Украину 11-тонную партию гуманитарной помощи.

Об этом сообщает пресс-центр Министерства иностранных дел.

Груз отправили для поддержки Украины в преодолении пандемии COVID-19. Он содержит защитные комбинезоны, халаты, маски, перчатки, бахилы и антисептические средства.

Самолет в аэропорту встречал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вместе с послом ОАЭ в Украине Салемом Ахмедом аль-Каабе.

Фото: mfa.gov.ua