Украина ждет от РоSSии подтверждения об обмене удерживаемых лиц, - Резников

"Прозвучала дата – не позднее 17 апреля. "Всех на всех" не будет".

Украина ждет от РоSSии подтверждения об обмене удерживаемых лиц, - Резников
Фото: Макс Левин

Украина ждет от РоSSии подтверждения об обмене удерживаемых лиц, который должен состояться до 17 апреля.

Об этом в эфире телеканала "Украина-24" заявил вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Принципиально в среду, я считаю, что мы договорились, прозвучала дата – не позднее 17 апреля, чтобы до Пасхи, что эти праздники наши люди могли встретить на подконтрольной Украине территории… Мы ожидаем окончательно подтверждения от роSSийской стороны, точного количества и точных фамилий, которые они готовы включить в обмен", - цитирует Резникова Интерфакс-Украина.

По его словам, Украина "каждый день ждет окончательного подтверждения, что представитель ОБСЕ (спецпредставитель председателя ОБСЕ в Украине и ТКГ, - ред.), госпожа Хайди Грау нам сообщит официально, что она получила такие письменные подтверждения".

"Но сегодня понятно, "всех на всех" не будет. Будет определенное количество людей, и я бы не хотел даже сейчас называть ни фамилии, ни цифры, потому что они меняются ежесекундно, ежеминутно, ежедневно", - отметил Резников.

Напомним, 8 апреля в Офисе президента сообщили, что ТКГ по Донбассу согласовала списки для взаимного освобождения удерживаемых лиц. Сообщалось, что обмен состоится не позднее Пасхи.

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