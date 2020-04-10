Зарплата госслужащих с апреля не превышает 47 тыс. гривен, - Зеленский

С апреля зарплата все государственных служащих в Украине не будет превышать 47 тысяч гривен.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в видеообращении к украинцам в пятницу, 10апреля.

Ограничения касаются и членов наблюдательных советов государственных компаний, подчеркнул глава государства.

"Затянуть пояса должны все государственные служащие. Уже с апреля, независимо от ранга и должности, их зарплата не превышает 47 тысяч гривен. Это касается всех: судей, народных депутатов, прокуроров, работников Нацбанка Украины, ЦИК и многих других чиновников. Такие же ограничения касаются и членов наблюдательных советов. Миллионные зарплаты и премии ушли в прошлое", - отметил президент.

В то же время глава государства подчеркнул, что зарплаты учителям, стипендии студентам и расходы на научную деятельность сокращены не будут.

Напомним, в начале марта Кабмин ограничил размер зарплат для руководителей подконтрольных государству предприятий до максимальных 1,250 млн гривен в месяц.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что правительство намерено наполовину урезать зарплаты топ-чиновников. По мнению главы Кабмина, они должны понимать ситуацию и "затянуть пояса".