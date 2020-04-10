СБУ начала искать причины отсутствия коронавируса в Николаевской области

Открыто дело по статье "служебная халатность".

СБУ начала искать причины отсутствия коронавируса в Николаевской области
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины проверяет информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации относительно непринятия неотложных мер для обеспечения первоочередных потребностей региона при противодействии распространению коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

"Чиновники Николаевской ОГА, в условиях стремительного распространения пандемии и необходимости реализации срочных мер, определенных руководством страны, не приняли реальных мер для исполнения решения облсовета (о приобретении медоборудования и допфинансировании здравоохранения, - ред.)", - говорится в сообщении.

По предварительной версии следствия, действия чиновников могли причинить значительный вред жизни и здоровью жителей области из-за распространения COVID-19.

Сейчас следователями спецслужбы начато уголовное производство по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность - ред.). Продолжается досудебное следствие.

Напомним, в Украине по состоянию на утро10 апреля зарегистрировано 2203 инфицированных коронавирусом. Из них 69 летальных, 61 пациент поборол болезнь. Николаевская область остается единственной, где не выявлено случаев заболевания.

9 апреля в Николаевскую область с инспекцииией приезжал главный санврач Виктор Ляшко, который рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.

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