Железняк: для сопротивления принятию закона о банках на главу финкомитета Гетманцева подали заявление

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил о том, что на главу финкомитета Рады Даниила Гетманцева и члена комитета Марьяна Заблоцкого подали заявление за якобы правонарушение при проведении заседания комитета, на котором рассматривался "антиколомойский" закон о банках. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Есть информация, что как сопротивление принятию законопроекта в правоохранительные органы поступило заявление на главу нашего комитета Даниила Гетманцева и члена комитета Марьяна Заблоцкого (который был избран и.о. секретаря на время рассмотрения закона о банках в первом чтении) за якобы правонарушение при проведении заседания комитета", -пояснил Железняк.

Он отметил, что считает такие действия дополнительным давлением на комитет с целью остановки принятия законопроекта.

Один из членов комитета рассказал LB.ua, что заявление подал помощник нардепа Игоря Палицы - соратника Игоря Коломойского.

Напомним, что народные депутаты предложили более 16 000 поправок к так называемому антиколомойскому законопроекту №2571-д об улучшении некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

Принятие этого закона было требованием Международного валютного фонда. Фонд рекомендовал Украине установить процедурные гарантии справедливого и беспристрастного судебного разбирательства. Без них существует риск того, что кто-нибудь из пострадавших может через суд получить слишком большую компенсацию, которая создаст огромную дыру в государственном бюджете или резервах НБУ.

Законопроект получил название "антиколомойского", так как он существенно усложнит возможные попытки Игоря Коломойского вернуть себе национализированный в 2016 году Приватбанк или получить компенсацию за него.

Гетманцев сообщил, что рассмотрение законопроекта может затянуться на месяц и больше.