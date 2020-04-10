Кличко заявил, что в Киеве не будут вводить комендантский час

Полиция будет патрулировать парки и другие публичные места в усиленном режиме.

Кличко заявил, что в Киеве не будут вводить комендантский час
Виталий Кличко
Фото: Киевсовет

В Киеве не будут вводить комендантский час. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"Это - не в компетенции местной власти", - заявил он.

Для контроля за соблюдением ограничений на выходных правоохранители будут нести усиленную службу. Будет увеличено количество нарядов полиции для патрулирования в парках и скверах, а также в публичных местах столицы.

"Поэтому еще раз обращаюсь ко всем: не пренебрегайте правилами! Не идите туда, где вас могу оштрафовать. На сегодня правоохранители составили уже 705 админпротоколов относительно нарушителей. И взыскали в бюджет более 130 000 гривен", - сообщил мэр.

Напомним, что Киевская область решила ограничить передвижение людей на выходных. Органам местного самоуправления рекомендовано ограничить передвижение и пребывание людей в общественных местах в период выходных и праздничных дней - с 13:00 субботы 11 апреля до 6:00 13 апреля и с 13:00 18 апреля до 6:00 21 апреля.

Аналогичные меры приняли на Волыни, Буковине и Закарпатье.



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