Минсоцполитики не может дать денег на памятник Леониду Каденюку (документ)

Минсоцполитики не может дать денег на памятник Леониду Каденюку (документ)

В ответ на поручение премьер-министра Украины и письмо Киевской горгосадминистрации (КГГА) относительно установки памятника на могиле первого космонавта Украины, Героя Украины Леонида Каденюка в Минсоцполитики ответили, что не имеют таких полномочий и могут установить только надгробие. 

Об этом KV стало известно из письма Министерства социальной политики, направленное Киевской горгосадминистрации (КГГА) 14 марта 2020 года. 

“Минсоцполитики через орган социальной защиты населения района, на территории которого совершено погребение Героя Украины Каденюка Л. К., может возместить только затраты на сооружение надгробия, описание которого утверждено постановлением Кабинета Министров Украины от 17.12.2003 № 1963 Об утверждении порядка захоронения на территории Украины гражданина, умершего на территории иностранного государства, и описания образца надгробия, которое безвозмездно сооружается на могиле умершего (погибшего) лица, имеющего особые заслуги и особые трудовые заслуги перед Родиной", – говорится  тексте письма.

Напомним, что в феврале 2020 года тогда еще премьер-министр Алексей Гончарук поручил вице-премьеру Денису Шмыгалю, а также министрам Оксане Маркаровой, Владимиру Бородянскому, Тимофею Милованову, главе Госкосмоса Владимиру Усову и главе КГГА Виталию Кличко озаботиться изготовлением и установкой памятника первому космонавту Украины Леониду Каденюку.

Ранее, в сентябре 2019 года к президенту Украины Владимиру Зеленскому обратились с просьбой о выделении материальной помощи семье первого украинского космонавта Леонида Каденюка, которая находится в бедственном положении. Зеленского попросили назначить для семьи Героя Украины государственную стипендию. Напомним, что первый космонавт Украины Леонид Каденюк умер 31 января 2018 года.

Справка KV: Леонид Каденюк – первый, совершивший полет в космос, космонавт Украины. Он родился 28 января 1951 года в селе Клишковцы, Хотинского района Черновицкой области в семье сельских учителей. В 1995 году был отобран в группу космонавтов Национального космического агентства Украины. Прошел подготовку к космическому полету в NASA на американском космическом корабле многоразового использования как специалист по полезной нагрузке. В период с 19 ноября — 5 декабря 1997 года совершил космический полет (продолжительностью 15 суток 16 часов) в качестве специалиста по полезной нагрузке на американском космическом корабле-шаттле “Колумбия”. С января 2011 года был советником премьер-министра Украины по вопросам авиации и космонавтики.

Фото: УНИАН


Ольга Марийко, КиевВласть

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