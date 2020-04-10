Горбатюк: "Обвинения в адрес Чорновол безосновательны и противоречат материалам производства"

Погибший сотрудник офиса Партии регионов имел возможность покинуть горящее здание, следов насильственной смерти не фиксировали.

Горбатюк: "Обвинения в адрес Чорновол безосновательны и противоречат материалам производства"
Фото: Макс Требухов

Экс-начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк назвал подозрение в убийстве, объявленное экс-нардепу и активистке Революции Достоинства Татьяне Чорновол, безосновательным. Об этом он сообщил в комментарии редактору издания "Цензор.нет" Юрию Бутусову.

По его словам, сотрудник офиса Партии регионов, который погиб во время пожара и в убийстве которого подозревают Чорновол, имел возможность покинуть горящее здание.

"Эпизод гибели сотрудника офиса Партии регионов Захарова расследовался нашим подразделением, проведены необходимые экспертизы. Во время возникновения пожара в офисе, его работник Захаров имел возможность покинуть здание, преград для этого не было. Но он начал собирать носители записей камер наблюдения (самостоятельно или по чьему-то указанию), чтобы их забрать", - заявил экс-спецпрокурор по делам Майдана.

Горбатюк добавил, что причиной смерти стало отравление дымом от пожара, следов насильственной смерти не установили. Причины гибели подтверждены материалами дела. Он считает, что нет оснований для объявления подозрения даже в непредумышленном убийстве.

"Обвинения в адрес Татьяны Чорновол в умышленном убийстве - безосновательные и не основываются на материалах производства. Они им противоречит. Более того, подозрение выдвигало не то подразделение ГБР, которое занимается делами Майдана, а другое, которое не занималось и не занимается расследованием тех событий в совокупности", - пояснил Сергей Горбатюк.

По его словам, выдвижение безосновательных обвинений против Черновол является признаком преступления со стороны представителей правоохранительного органа.

Напомним, что 10 апреля Чорновол объявили подозрение в убийстве. По версии ГБР, 18 февраля 2014 Чорновол участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, где находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб сотрудник офиса 1948 года.

Действия Чорновол квалифицировали по п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

За Черновол вступился глава МВД Арсен Аваков, который допускает, что подозрение Чорновол связано с тем, что первый замдиректора ГБР Александр Бабиков (которого Аваков назвал Бибиковым) раньше был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича.

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