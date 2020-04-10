Жене экс-министра иностранных дел Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний

Женщина заявила, что не ее муж, а она непредумышленно убила человека.

Жене экс-министра иностранных дел Леонида Кожары объявили подозрение в даче заведомо ложных показаний. Женщина, пытаясь прикрыть своего супруга, в суде заявила, что подозреваемый не убивал своего товарища, экс-директора канала "Интер" Сергея Старицкого, а это непредумышленно сделала она.

Полицейские установили, что женщина соврала, сообщили в пресс-службе Национальной полиции. За дачу ложных показаний ей грозит до 5 лет лишения воли.

"К следователям с письменным заявлением обратилась жена подозреваемого с сообщением о том, что именно она виновна в смерти их гостя. Женщина ввела в заблуждение следствие, сообщив неправдивый механизм получения смертельных телесных повреждений погибшим для того, чтобы ее муж избежал уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Кожара солгала на суде, заявив, что пистолет был в руках погибшего, она подошла к нему и попыталась отобрать оружие, во время борьбы прозвучал выстрел и гость упал на пол. Экс-министра, по ее словам, в этот момент в комнате не было.

Полиция получила стенгораму выступления женщины в суде, проанализировала ее и нашла ряд несоответствий с материалами производства. Чтобы проверить показания Кожары, был проведен следственный эксперимент. Эксперты сделали вывод, что женщина не знала всех обстоятельств события, значит непричастна к убийству.

Напомним, 21 февраля в доме Кожары в результате огнестрельного ранения погиб бывший руководитель телеканала "Интер", генеральный директор Atlantic Group Сергей Старицкий. В доме находились три человека: супруги и их гость. Все трое употребляли алкогольные напитки.

Жена Кожары заявила, что гость выстрелил себе в голову из пистолета хозяина. Однако, на следующий день у полиции появились данные, которые дают основания предполагать, что Старицкий мог не сам покончить с жизнью. Поэтому по согласованию с прокуратурой уголовное производство переквалифицировано с самоубийства на умышленное убийство - ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса.

Ни Кожара, ни его жена изначально не фигурировали как подозреваемые.

2 марта полиция не смогла провести следственный эксперимент, т.к. Кожара слег в больницу, и в доме не было ни его, ни его жены.

Кожара был главой МИДа с 24 декабря 2012 года до 23 февраля 2014 года, когда его отправили в отставку вместе с другими одиозными министрами - Дмитрием Табачником и Раисой Богатыревой. Остальной Кабмин продержался тогда еще несколько дней.

25 марта Кожаре вручили подозрение в убийстве.