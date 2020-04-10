Минздрав добавил новый препарат в протокол лечения пациентов с коронавирусом

Также расширен перечень противопоказаний.

Минздрав добавил новый препарат в протокол лечения пациентов с коронавирусом
Максим Степанов
Фото: facebook/Олександрівська клінічна лікарня м. Києва

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения больных коронавирусом. Ожидается, что это поможет эффективнее бороться с заболеванием, сообщили в пресс-службе Минздрава.

Изменения внесены на основе японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания украинских экспертов.

Обновленный документ включает более четкий алгоритм применения лекарственных средств, возможность применять лекарственный препарат "Фавипиравир", более детальную информацию о дозировке препаратов, усовершенствованный алгоритм действий медиков в случае ухудшения состояния пациентов и обновленные противопоказания, составленные на основе бельгийских указаний.

"Над обновлением протокола лечения больных COVID-19 мы работает постоянно. В круглосуточном режиме отслеживаем лучший практический опыт других стран в борьбе с коронавирусом, а также собственный, и будем при необходимости вносить в протокол изменения для более эффективного лечения. В том числе, сегодня наши специалисты опредилели более четкий алгоритм применения лекарственных средств, а также возможность применять препарат "Фавипиравир", - сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Напомним, что 8 апреля Кабмин сообщил о том, что Япония передаст Украине партию препарата фавипиравир ("Авиган") в качестве партнерской поддержки. По информации японской стороны, в использовании этого препарата заинтересованы многие страны, поскольку есть информация, что он облегчает течение заболевания. Его эффективность при лечение COVID-19 клинически испытывается.

Единый протокол лечения больных коронавирусом в Украине был утвержден 2 апреля. Он имеет алгоритм назначения и применения лекарств для лечения групп пациентов при среднетяжелом, тяжелом и критическом течении болезни.

5 апреля Максим Степанов заявил, что протокол будет расширен перечнем новых лекарственных препаратов.



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