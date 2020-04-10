Качура: каждый регионов будет иметь паспорт проблем и план их решения

Партия "Слуга народа" подготовит паспорт проблем для каждого региона и план их решения. Об этом в интервью LB.ua рассказал народный депутат от "СН, отвечающий за партстроительство, Александр Качура.

"У нас будет концепт, который мы скоро презентуем. Также предлагается план развития для каждого региона. Вернее, паспорт проблем этого региона и поэтапный план их решения. Эту информацию будет проводить партия, на местах проблемы известны лучше. Например, я встречался с представителями Шосткинскинского порохового завода, который находится в моей родной Сумской области, у них есть ряд проблем и стратегических моментов, которые могут решаться как на местном, так и на государственном уровне. Я уверен, что такой паспорт проблем нужен для каждого региона", - отметил Качура.

По его словам, депутаты, которые будут баллотироваться на местных выборах от "Слуги народа", должны иметь четкое видение проблем своего региона, также способов их решения.

"Будет какая-то общая, объединяющая на местных выборах идеология, но будет также сделан акцент на том, чтобы человек знал проблемы конкретного региона. Поскольку парламент имеет больше общенациональное видение. На местных выборах человек должен быть из этого региона с хорошей репутацией, пользоваться уважением у людей. Действительно с ними общаться и разбираться в определенной сфере. Тем более, что по той концепции Избирательного кодекса, которую мы приняли, избиратель может проголосовать и за партию, и за кандидата. Это значит, что не обязательно тот, кого партия определила первым номером в списке, станет депутатом. Но запросто ним может стать 17-й номер, если его поддержит народ. А после завершения процесса децентрализации местные власти получат реальные полномочия, в том числе финансовые. И будут самостоятельно решать, куда направлять эти деньги - от стрижки газонов и заканчивая заводами-пароходами. Они все контролируют сами", - резюмировал Александр Качура.