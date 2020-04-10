Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту

"Дела нет, есть только жажда мести".

Аваков заступился за Чорновол и предложил замдиректора ГБР пойти к черту
Фото: Пресс-служба Кабмина

Министр внутренних дел Арсен Аваков заступился за бывшего депутата Верховной Рады Татьяну Чорновол, которой Госбюро расследований в пятницу сообщило о подозрении в убийстве.

"Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол, как сегодня", - написал Аваков в фейсбуке.

Он допускает, что подозрение Чорновол связано с тем, что первый замдиректора ГБР Александр Бабиков (которого Аваков назвал Бибиковым) раньше был адвокатом бывшего президента Виктора Януковича.

"Вы наплевали на конфликт интересов как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести", - заявил Аваков.

Министр добавил, что тоже был на Майдане 18 февраля 2014 года и предложил устроить обыски и у него дома.

"Я такой же, как Таня, – приходите ко мне, жду. Попробуйте. А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так непросто!" - написал Аваков, который в 2014 году вместе с Чорновол баллотировался в депутаты Верховной Рады по списку партии "Народный фронт".

Напомним, что, по версии ГБР, 18 февраля 2014 Чорновол участвовала в поджоге здания в центре Киева на улице Липская, где находился офис Партии регионов. В результате пожара погиб сотрудник офиса 1948 года.

Действия Чорновол квалифицировали по п.п. 5, 12, ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса - умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко о Чорновол: символично, что адвокат Януковича предъявляет подозрение активистке МайданаПорошенко о Чорновол: символично, что адвокат Януковича предъявляет подозрение активистке Майдана
ГБР предъявило Чорновол подозрение в убийствеГБР предъявило Чорновол подозрение в убийстве
Аваков: дату снятия карантина не знает никтоАваков: дату снятия карантина не знает никто
ГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 годуГБР пришло с обыском к Татьяне Чорновол по делу о поджоге офиса Партии регионов в 2014 году
Зеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроковЗеленский предложил учить медиков пользоваться аппаратами ИВЛ при помощи онлайн-уроков
Совет церквей предложил властям план проведения служб на ПасхуСовет церквей предложил властям план проведения служб на Пасху
Кабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьевКабмин предложил повысить штрафы за сжигание стерни и листьев
Кабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советовКабмин по требованию Авакова отказался от донорских средств для общественных советов
"Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами""Слуга народа" Кузьминых предложил упростить законодательство "с целью избежания наказания виновными лицами"
Трамп предложил потратить еще $2 трлн на инфраструктуруТрамп предложил потратить еще $2 трлн на инфраструктуру
Последние новости
Подгружаем последние новости