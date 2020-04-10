Порошенко о Чорновол: символично, что адвокат Януковича предъявляет подозрение активистке Майдана

По информации политика, это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона.

Порошенко о Чорновол: символично, что адвокат Януковича предъявляет подозрение активистке Майдана
Фото: president.gov.ua

Экс-президент Украины, лидер партии «Европейская солидарность» Пётр Порошенко считает обыски, которые сегодня утром следователи ГБР провели в доме участницы Майдана, вдовы героя АТО, народного депутата восьмого созыва Татьяны Чорновол, символом реванша Антимайдана.

«Это ужасный символизм. Это означает победу антимайдана. Победу сил реванша. Я думаю, что очень символично, когда адвокат Януковича обыскивает и выдает подозрение, и пытается арестовать вдову героя АТО, мать 2 детей, активистку Майдана, на которую было совершено покушение. Когда они выпускают бойцов Беркута, которые расстреливали Майдан, и арестовывают активистов Майдана», - подчеркнул Порошенко.

«Это точно неприемлемо. Мы не оставим это без реакции», - отметил Порошенко.

Он сообщил, что по его информации это дело сопровождается многочисленными нарушениями закона. «Начиная от суда, который это рассматривал, - печальный Печерский суд, который штампует подобные решения, несмотря на юрисдикцию Шевченковского суда для ГБР. И завершая тем, как проходили обыски, изъятие вещей, издевательства над вдовой, активистом за подписями бывшего адвоката Януковича», - подчеркнул Порошенко.

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