Порошенко: Рада должна принять закон о банках, а потом секвестр бюджета

"Европейская солидарность" считает недопустимым урезание финансирования образования, медицины и обороны.

Порошенко: Рада должна принять закон о банках, а потом секвестр бюджета

Верховная Рада во время внеочередного заседание должна первым вопросом рассмотреть банковский закон, который необходим для получения помощи от МВФ, и только после этого браться секвестр государственного бюджета. Такое мнение на брифинге заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко.

По его мнению, предложенный правительством секвестр бюджета уничтожит децентрализацию, реформы образования и медицинской системы.

«131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ. «Европейская Солидарность» была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрению предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовало рассмотрение банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта», - напомнил Порошенко.

«Мы не поддерживаем ускорение даты внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу, который цементирует позицию Украины по защите национальных интересов нашего государства. Я еще раз подчеркиваю, что монобольшинство должно определиться, оно с Коломойским - или с Украиной и украинским народом», - сказал Петр Порошенко.

По его словам, секвестр бюджета урезает в первую очередь финансирование сферы образования на 5 млрд гривен, и в частности НУШ (минус 360 млн гривен).

«Реформа здравоохранения. С развития системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривен, которые должны были идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь тем, на чьи плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка борьбы с пандемией», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

Также он считаем недопустимым сокращение расходов на оборон и местное самоуправление.

«Мы не можем принять позицию резкого урезания местного самоуправления, снятия части позиций государственного фонда регионального развития, снятия средств на развитие ОТГ, когда власть снова забирает из регионов себе все до последней копейки и здесь, в Киеве, на высоких холмах Печерска пытается распределять, разрушая реформу децентрализации», - отметил Петр Порошенко.

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