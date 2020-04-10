Порошенко: Рада должна принять закон о банках, а потом секвестр бюджета

Верховная Рада во время внеочередного заседание должна первым вопросом рассмотреть банковский закон, который необходим для получения помощи от МВФ , и только после этого браться секвестр государственного бюджета. Такое мнение на брифинге заявил лидер партии «Европейская Солидарность», экс-президент Петр Порошенко.

По его мнению, предложенный правительством секвестр бюджета уничтожит децентрализацию, реформы образования и медицинской системы.

«131 млрд внешних заимствований украинского государства базируются исключительно на кредитах международных финансовых организаций, в первую очередь МВФ . «Европейская Солидарность» была де-факто единственной политической силой, которая требовала, чтобы рассмотрению предложений по секвестру бюджета, который сделала власть, обязательно предшествовало рассмотрение банковского закона, который есть в перечне вопросов получения Украиной транша МВФ и по защите Украины от дефолта », - напомнил Порошенко.

«Мы не поддерживаем ускорение даты внеочередного заседания без того, чтобы к рассмотрению был готов закон по банковскому делу, который цементирует позицию Украины по защите национальных интересов нашего государства. Я еще раз подчеркиваю, что монобольшинство должно определиться, оно с Коломойским - или с Украиной и украинским народом», - сказал Петр Порошенко.

По его словам, секвестр бюджета урезает в первую очередь финансирование сферы образования на 5 млрд гривен, и в частности НУШ (минус 360 млн гривен).

«Реформа здравоохранения. С развития системы экстренной медицины снимают почти миллиард гривен, которые должны были идти на субъекты местного самоуправления и обеспечить помощь тем, на чьи плечи сегодня ложится наибольшая нагрузка борьбы с пандемией», - отметил лидер «Европейской Солидарности».

Также он считаем недопустимым сокращение расходов на оборон и местное самоуправление.