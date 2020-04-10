Тернополь отказался вводить комендантский час на выходные

Город организует усиленное патрулирование в общественных местах.

Тернополь отказался вводить комендантский час на выходные
Фото: zz.te.ua

Тернопольский городской штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации отказался вводить комендантский час на выходные.

Об этом говорится на сайте мэрии.

"В ближайшие дни, 11 и 12 апреля, в Тернополе не будут вводить комендантские выходные, но из-за роста количества больных коронавирусом правоохранители будут осуществлять усиленное слежение за соблюдением гражданами карантинных ограничений", - заявила пресс-служба горсовета.

Сотрудники полиции и муниципальной инспекции будут постоянно патрулировать улицы города, парковые зоны, детские и спортивные площадки.

Напомним, что комендантский час накануне объявили в Черновицкой области. 11 и 12 апреля там будут закрыты все магазины и автозаправочные станции. Работать будет только одна АЗС для полиции, "скорой помощи", ГосЧС. Жителей области призвали не выходить из дома с 13:00 субботы до 6:00 понедельника.

Аналогичные ограничения на передвижение граждан введены в Закарпатской области.

Глава Львовской ОГА тоже обратился к жителям региона воздержаться от передвижения и пребывания в общественных местах на этих выходных.

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