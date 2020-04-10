Новостей.COM ⇒
2020-04-10
Порошенко стал сопредседателем фракции "ЕС" в Раде
Раньше лидерами "Солидарности" были Герасимов и Геращенко.
Фото: Lb.ua
Депутат Верховной Рады Петр Порошенко стал сопредседателем фракции "Европейской солидарности".
Об этом журналистам на брифинге в пятницу рассказал спикер Дмитрий Разумков.
"По состоянию на сегодня у меня есть протокол - Петр Алексеевич Порошенко тоже избран сопредседателем фракции "Европейская солидарность", - сообщил спикер.
По его словам, в пятницу Порошенко присутствовал на совещании руководителей фракций и групп.
Раньше у "ЕС" было двое сопредседателей - Артур Герасимов и Ирина Геращенко.
При этом Петр Порошенко, президент Украины в 2014-2019 годах, является лидером партии "Европейская солидарность".