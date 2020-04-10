Кабмин будет готовит «новые стандарты жизни» для украинцев

Ограничительные меры в связи с распространением коронавируса в Украине, вероятнее всего, будут действовать до начала мая. К этому времени власть должна подготовить «новые социальные стандарты жизни» для украинцев. Об этом на онлайн-совещании с главами ОГА и мэрами городов заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

Кабмин будет готовит «новые стандарты жизни» для украинцев

На совещании обсуждали проблемы, касающихся поэтапного выхода из карантина.

«Постановлением правительства определено, что карантин действует до 24 апреля. Скорее всего он будет продлен до начала мая. И только тогда мы сможем отменить часть ограничений», — сказал Шмыгаль.

К этому времени, по его словам, должны быть подготовлены «новые социальные стандарты жизни» для украинцев.

«В то же время, мы понимаем, что болезнь быстро не отступит. Поэтому должны подготовить новые социальные стандарты жизни после жестких карантинных мероприятий: разработать новые транспортные нормы, нормы социальной дистанции, пребывания в закрытых помещениях и учреждениях. На это у нас есть немного времени. И очень важно работать вместе», — сказал премьер.

Он также сказал, что необходимо переходить к локальным карантинам в случае новых вспышек болезни.

Предыстория

  • 25 марта Кабинет министров ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин до 24 апреля.

  • Правительство ввело в Украине карантин в связи с распространением коронавирус COVID-19 сначала на три недели — с 12 марта по 3 апреля.

  • С 15 марта государство на две недели закрыло границы для иностранных граждан, а с 17 марта — полностью закрыто авиасообщение.

  • 17 марта по всей Украине закрыли заведения питания, торговые центры, парикмахерские, развлекательные заведения. Продолжают работу: продуктовые и хозяйственные магазины, аптеки, АЗС, банки и банкоматы, страховые компании.

  • С 23 марта в Киеве запретили движение общественного транспорта, в частности метро. Перевозят только медиков, спасателей, полицейских, коммунальщиков, работников продуктовых магазинов и аптек, а также сотрудников стратегических предприятий.

Ситуация с пандемией в Украине

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине 2203 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел.

За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

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