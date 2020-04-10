?Профильный комитет Рады не успеет подготовить ко второму чтению "антиколомойский" законопроект

"Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект", - отметил глава комитета Гетманцев.

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики не подготовит к внеочередному заседанию парламента в понедельник банковский законопроект во втором чтении.

Об этом заявил глава Комитета Данила Гетманцев, передает "Интерфакс-Уркаина".

"Мы как комитет не готовы выносить на понедельник этот законопроект", - сказал он перед началом согласительного совета руководителей фракций и групп.

Гетманцев подчеркнул, что комитет намерен работать быстро, и не будет затягивать подготовку законопроекта ко второму чтению, однако при этом не будет нарушать регламент работы Рады.

"Будем работать в более быстром темпе, не будем затягивать ни минуты. Не будем рассматривать от поправки к поправке. Будем каким-то образом группировать, но при этом я хочу чтобы вы поняли: мы не будем нарушать регламент", - отметил он.

Напомним, 30 марта Рада проголосовала в первом чтении за законопроект №2571-д об усовершенствовании некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (так называемый "антиколомойский" законопроект), принятие которого является одним из двух условий заключения нового соглашения с Международным валютным фондом.

При подготовке ко второму чтению законопроекта депутаты подали к нему более 16 тыс. поправок. Гетманцев ранее предположил, что рассмотрение законопроекта может затянуться на месяц и больше.