АМКУ разрешил Ярославскому купить банк у Пинчука

Украинский бизнесмен Александр Ярославский, экс-совладелец Укрсиббанка, получил разрешение АМКУ на покупку банка Кредит Днепр, который сейчас принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Фото: unian.net

Что известно

Отмечается, что АМКУ предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка Кредит Днепр.

В инвестиционно-консалтинговой группе EastOne, которая объединяет активы Пинчука, агентству эту информацию комментировать отказались.

Предыстория

В начале декабря 2019 года СМИ сообщали, что структуры Ярославского проводят глубокий due diligence (оценка качества активов) банка Кредит Днепр. А инициатива о продаже банка принадлежит Виктору Пинчуку.

Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова ранее подтвердила, что Ярославский направил регулятору письмо о намерении купить банк в начале декабря 2019 года, однако документы на согласование существенного участия в банке пока не подавал.

«Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского в отношении развития банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета», — сказала Рожкова в интервью в начале 2020 года.

В каком состоянии банк