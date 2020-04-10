АМКУ разрешил Ярославскому купить банк у Пинчука
Украинский бизнесмен Александр Ярославский, экс-совладелец Укрсиббанка, получил разрешение АМКУ на покупку банка Кредит Днепр, который сейчас принадлежит украинскому бизнесмену Виктору Пинчуку. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Что известно
Отмечается, что АМКУ предоставило Ярославскому разрешение на приобретение свыше 50% акций банка Кредит Днепр.
В инвестиционно-консалтинговой группе EastOne, которая объединяет активы Пинчука, агентству эту информацию комментировать отказались.
Предыстория
В начале декабря 2019 года СМИ сообщали, что структуры Ярославского проводят глубокий due diligence (оценка качества активов) банка Кредит Днепр. А инициатива о продаже банка принадлежит Виктору Пинчуку.
Первый заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова ранее подтвердила, что Ярославский направил регулятору письмо о намерении купить банк в начале декабря 2019 года, однако документы на согласование существенного участия в банке пока не подавал.
«Многое также будет зависеть от планов господина Ярославского в отношении развития банка. Эти и другие вещи мы будем обсуждать с Александром после получения полного пакета», — сказала Рожкова в интервью в начале 2020 года.
В каком состоянии банк
- Банк Кредит Днепр основан в 1993 году. Его единственным акционером является компания «Бренкрофт Энтерпрайзез Лимитед», которая опосредованно принадлежит бизнесмену Виктору Пинчуку.
- Согласно данным Нацбанка Украины на 1 октября 2019 года, по размеру общих активов (11,784 млрд грн) банк занимал 21-е место среди 76.
- В начале февраля этого года банк завершил процедуру увеличения уставного капитала на 866,562 млн грн, или на 32% — до 3,587 млрд грн.