?Минздрав отправил проверку в Ивано-Франковск из-за высокой летальности от COVID-19

Будет рассмотрен каждый конкретный случай.

Министерство здравоохранения отправило проверку в Ивано-Франковскую область, где больше всего случаев смерти от коронавируса.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

По его словам, будет рассмотрен каждый конкретный случай и предоставлены определенные рекомендации по улучшению оказания медицинской помощи.

"Сегодня команда Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует у нас с количеством летальных случаев. В комиссии находится заместитель министра здравоохранения, анестезиологи и реаниматологи", - сказал Ляшко.

Отметим, что в Ивано-Франковской области зафиксировали 9 случаев смерти от коронавируса. Все в регионе заразились 254 человек.

Напомним, за сутки в Украине подтвердили 311 новых случаев COVID-19 и 12 смертей.

Ранее Ляшко посетил Николаев, чтобы разобраться, почему в области нет коронавируса.