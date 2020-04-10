Депутат Киевсовета подозревает, что рекламные борды “#доситьшастать” являются агитацией Кличко, замаскированной под пропаганду карантина

На днях в столице появились рекламные борды, на которых изображен мэр Киева Виталий Кличко и знак с надписью “#доситьшастать”. Депутат Киевсовета Владимир Назаренко (фракция “Всеукраинское объединение “Свобода”) попросил мэра пояснить, являются ли размещенные борды социальной рекламой или же это политическая агитация, а также попросил рассказать, на каких основаниях реклама размещалась и сколько средств для этого было выделено.

Об этом KV стало известно из депутатского обращения депутата Киевсовета Владимира Назаренко к председателю Киевской горгосадминистрации (КГГА) Виталию Кличко.

Как утверждает депутат, к нему обратились киевляне, которые были обеспокоены размещением рекламных бордов, в которых они усматривают политическую агитацию мэра Киева Виталия Кличко, замаскированную под заботу о гражданах и пропаганду карантинных мероприятий.

По словам Владимира Назаренко, у него есть информация, что указанные борды размещались как социальная реклама и были оплачены средствами из бюджета Киева .

Депутат попросил мэра Киева срочно предоставить информацию о том, являются ли размещенные борды социальной рекламой и если это так, то сообщить, на каком основании она размещалась и какая сумма была потрачена на это. Кроме того, депутат потребовал срочно принять меры по демонтажу этой рекламы.

Напомним, столичный голова Виталий Кличко поручил разместить по Киеву тематические плакаты и транслировать сюжеты на экранах наружной рекламы об опасности распространяемых в СМИ “недостоверных данных и манипулятивных материалах” касательно COVID-19. Подобная реклама должна транслироваться до конца этой весны.