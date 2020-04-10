За сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены

Боевики 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

За сутки на Донбассе погиб один военный, двое ранены
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

За минувшие сутки на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще двое были ранены в результате 21 обстрела украинских позиций со стороны боевиков.

Об этом сообщает пресс-центр штаба опеаци Объединеннных сил в фейсбуке.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 11 обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). По украинским позициям в районе Павлополя боевики выпустили пять мин калибра 82-мм, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; по опорным пунктам ООС неподалеку Водяного НВФ открывали огонь дважды, применив при этом минометы калибра 82-мм - четыре мины, станковые противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы; позиции у Красногоровки и Новомихайловки были обстреляны из станковых противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия трижды; рядом с Авдеевкой боевики дважды открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; в районе Пищевика позиции были обстреляны из гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров, а у Старогнатовки - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Богдановки противник применил стрелковое оружие.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" НВФ 10 раз открывали огонь: из минометов калибра 120-мм и 82-мм, потратив 38 мин, а также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в течение суток трижды обстреляли украинские опорные пункты вблизи Орехово; огонь из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов зафиксирован у Хутора Вольного, Новолуганского, Новоалександровки и Попасной – всего на этих участках было выпущено 18 мин указанного калибра; в районе Крымского боевики дважды обстреляли позиции ООС из вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия; рядом с Новгородским против украинского подразделения НВФ применили противотанковый ракетный комплекс.

По предварительным подтвержденным данным украинской разведки, 9 апреля подразделения ООС уничтожили одного боевика, еще одного - ранили.

С начала текущих суток боевики дважды обстреляли украинские позиции.

Напомним, украинская сторона на переговорах в Минске будет настаивать на действующей структуре Трехсторонней контактной группы.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Двое украинских военных ранены на ДонбассеДвое украинских военных ранены на Донбассе
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погибБоевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб
На Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУНа Донбассе в ходе обстрела погиб военнослужащий ВСУ
В зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военныйВ зоне ООС оккупанты семь раз открывали огонь, ранен украинский военный
На Донбассе боевики обстреляли авто с журналистами телеканала "Украина"На Донбассе боевики обстреляли авто с журналистами телеканала "Украина"
Экс-послы США в Украине призвали использовать кризис пандемии коронавируса для прекращения войны на ДонбассеЭкс-послы США в Украине призвали использовать кризис пандемии коронавируса для прекращения войны на Донбассе
За сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУЗа сутки на Донбассе ранен один военнослужащий ВСУ
Жительница прифронтового поселка ранена из-за обстрела боевиков на ДонбассеЖительница прифронтового поселка ранена из-за обстрела боевиков на Донбассе
За сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военныхЗа сутки боевики 15 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, ранены трое военных
С начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащихС начала суток на Донбассе ранены двое военнослужащих
Последние новости
Подгружаем последние новости