Двое украинских военных ранены на Донбассе

Боевики обстреляли позиции ООС у Орехово и Крымского.

Двое украинских военных ранены на Донбассе
Фото: пресс-служба СНБО

В четверг, 9 апреля, роSSийско-оккупационные войска обстреляли позиции Объединенных сил на Донбассе, в результате чего двое украинских военных получили ранения.

Пресс-центр штаба ООС сообщает, что у населенного пункта Орехово противник вел огонь из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"В результате обстрела один боец получил осколочное ранение. Состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщили в штабе.

Неподалеку Крымского был ранен еще один украинский военный. Противник применил вооружение БМП, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.

"Состояние здоровья нашего военнослужащего - средней тяжести. Бойцам оперативно оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали в лечебные учреждения", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что подразделения Объединенных сил, используя имеющиеся огневые средства, дали вооруженным формированием РоSSийской Федерации адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ранее сообщалось, что вследствие вражеских обстрелов днем 9 апреля погиб украинский военный.

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