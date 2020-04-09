В конце недели Киевская область ожидает поставку 5 тысяч респираторов FFP3
Киевоблгосадминистрация надеется на поставку пяти тысяч респираторов FFP3 к концу текущей недели. Соответствующий договор о закупках был заключен 7 апреля.
Об этом
“В середине марта была определена прогнозируемая потребность области в 10 тыс. респираторов. Поставщика нашли, но в последний момент он отказался подписывать соглашение из-за своей неспособности обеспечить товаром. Тогда я лично начал поиск других поставщиков. 7 апреля по упрощенной процедуре был заключен договор на покупку 5 тыс. респираторов FFP3. Поставки ожидаются в конце недели”, – отметил он.
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