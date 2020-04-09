В конце недели Киевская область ожидает поставку 5 тысяч респираторов FFP3

В конце недели Киевская область ожидает поставку 5 тысяч респираторов FFP3

Киевоблгосадминистрация надеется на поставку пяти тысяч респираторов FFP3 к концу текущей недели.  Соответствующий договор о закупках был заключен 7 апреля.

Об этом KV стало известно по итогам брифинга и.о. главы КОГА Василия Володина, посвященного борьбе с коронавирусной эпидемией в Киевской области 9 апреля. 

“В середине марта была определена прогнозируемая потребность области в 10 тыс. респираторов. Поставщика нашли, но в последний момент он отказался подписывать соглашение из-за своей неспособности обеспечить товаром. Тогда я лично начал поиск других поставщиков. 7 апреля по упрощенной процедуре был заключен договор на покупку 5 тыс. респираторов FFP3. Поставки ожидаются в конце недели”, – отметил он. 

Напомним, как ранее KV, за сентябрь 2019 – февраль 2020 года из Украины экспортировали медицинских товаров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на 34,2 млн долларов. При этом только в течение января-февраля 2020 года – на сумму 15,2 млн долларов. Рекордные цифры экспорта в начале текущего года показали медицинские хирургические маски, одноразовые халаты и респираторы.

Фото: znaj.ua


Виктория Билоус, КиевВласть

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