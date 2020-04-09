Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб

В штабе ООС заявили, что на каждый обстрел противнику "дают адекватный ответ".

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб
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Фото: Макс Левин

С начала сутк роSSийско-оккупационные войска 11 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, из них пять раз - с использованием запрещенного вооружения. В ходе одного из обстрелов погиб военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

"Во время обстрелов оккупанты применяли минометы калибра 82 мм, противотанковый ракетный комплекс, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Прицельным огнем Объединенные силы решительно пресекали вражескую преступную активность", - говорится в вечерней сводке.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики шесть раз обстреляли позиции ВСУ: по защитникам Павлополя выпустили пять мин калибра 82 мм, а также вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. По опорным пунктам неподалеку Водяного дважды открывали огонь из минометов калибра 82 мм - четыре мины, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Позиции военных у Красногоровки и Новомихайловки обстреляли из станковых противотанковых гранатометов и пулеметов крупного калибра. Вблизи Богдановки противник применял стрелковое оружие.

В районе ответственности группировки "Север" зафиксировано пять обстрелов: из минометов калибра 82 мм и гранатометов различных систем в течение дня боевики обстреливали наши опорные пункты вблизи Хутора Вильный и дважды - у Орехово. Возле Новгородского применяли противотанковый ракетный комплекс. В районе Крымского роSSийские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Вследствие вражеских обстрелов сегодня погиб один украинский военнослужащий. Командование объединенных сил выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким погибшего воина и заявляет, что такие преступные действия не останутся без адекватного ответа", - говорится в сообщении.

В Штабе также завеирили, что на каждый обстрел со стороны роSSийско-оккупационных войск украинские военнослужащие открывали прицельный огонь по их опорным пунктам.

Также сообщается, что на участках разведения №1, №2 и №3 ситуация остается стабильной.

Случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

Напомним, ранее ОБСЕ всего за час наблюдений зафиксировала 14 роSSийских грузовиков на пункте пропуска "Успенка".

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