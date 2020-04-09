Назарову не дали потратить 5 млн бюджетных гривен на поездку в Барселону

Департамент информационно-коммуникационных технологий Киевской горгосадминистрации (КГГА) 18 марта, после объявления карантина, хотел потратить 5 млн бюджетных гривен на участие в конгрессе Smart City Expo 2020. Предполагалось, что делегации из 15 человек будет пребывать в Барселоне (Испания) в ноябре 2020 года. Закупку отменили из-за обстоятельств непреодолимой силы.

О том, что закупка стоимостью 5 млн гривен на организацию участия киевской делегации в Smart City Expo 2020 была отменена, KV стало известно из сообщения на сайте Государственных закупок.

Аукцион планировали провести 26 мая 2020 года, однако 2 апреля торги были отменены. Причина - “осуществление закупки стало невозможным вследствие непреодолимой силы” согласно п. 2 ч. 2 ст. 31 закона “О публичных закупках”.

Отметим, ранее депутат Киевсовета Александра Пабата (внефракционный) просил директора Департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрия Назарова подумать о целесообразности проведения такой закупки во время карантина.

“18 марта (то есть на следующий день после введения в столице серьезных противоэпидемических ограничений на передвижение) на сайте государственных закупок ProZorro Департаментом информационно-коммуникативных технологий КГГА был размещен тендер на организацию участия Киева в мировом конгрессе Smart City Expo 2020 стоимостью 5 млн гривен”, – говорится в депутатском обращении.

Пабат отметил, что среди прочего закупка включала командировку в Барселону делегации из 15 человек в ноябре 2020 года, а также экскурсию для них по туристической инфраструктуре города и просил сообщить персональный состав делегации.

Напомним, что на этой неделе стало известно о скандале вокруг отмены покупки подчиненного Департаменту информационно-коммуникационных технологий КГГА КП “Информатика” 400 комплектов систем дистанционного измерения температуры тела китайского производства на сумму 64,9 млн гривен. Закупка проводилась под лозунгом борьбы с COVID-19, но была остановлена, так как такой товар не входит в соответствующий перечень Кабмина. Успели ли подчиненные директора Департамента ИКТ КГГА Юрия Назарова заплатить подрядчику – ООО “Интевро” – всю сумму, до конца не ясно.

Также неоднократно сообщала KV , деятельность КП “Информатика” ранее неоднократно привлекала внимание правоохранителей после осуществления некоторых закупок без проведения торгов.

Отметим, что Департамент информационно-коммуникационных технологий КГГА с 3 марта 2017 года возглавляет сокоординатор инициативы с громким названием “Kyiv Smart City” Юрий Назаров. С 20 сентября 2019 года направление информатизации в Киеве курирует первый заместитель главы Киевской горгосадминистрации Николай Поворозник.