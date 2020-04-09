Если не соблюдать карантин, он может продлиться до осени, - глава Киевской ОГА

Володин попросил жителей не выходить из дома на этих выходных.

?Если не соблюдать карантин, он может продлиться до осени, - глава Киевской ОГА
Василий Володин
Фото: скриншот видео

Ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции в Киевской области нужно соблюдать и, возможно, даже ужесточить, иначе карантин придется продлевать.

Об этом заявил на брифинге и. о. главы Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

"Очевидным является то, что в ближайшее время меры ограничительные придется только усилить", - сказал он.

Володин отмеетил, что, скорее всего, в ближайшие выходные будет введен режим максимального ограничения передвижения, и попросил жителей области в эти дни не выходить из дома.

"Если вы это сделаете, то ситуацию удержим и начнем выходить из карантина уже в мае. В другом случае есть риски, что карантин будет продолжаться до осени", - сказал и.о. главы ОГА.

Володин также сообщил, что в области официально подтверждено 133 случая коронавирусной болезни, в том числе у 10 детей, и только за последние сутки - 12 новых случаев. На стационарном лечении находятся 42 человека, на амбулаторном и самоизоляции - 91, а подозрение на заражение - у 533 человек. Пятеро людей скончались, шестеро выздоровели.

Отметим, что об ужесточении карантинных мер на западе Украины также заявил мэр Ивано-Франковска. По его словам, в отдельных регионах могут ввести комендантский час на выходных.

Напомним, ранее Киевская ОГА опубликовала статистику заболевших COVID-19 по населенным пунктам. Больше всего пациентов с коронавирусом - в Обуховском и Киево-Святошинском районах.

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