Правительство и НБУ представили Зеленскому первые две программы помощи малому бизнесу

Правительство и Национальный банк Украины представили президенту Владимиру Зеленскому две первые программы быстрой кредитной поддержки малого бизнеса на время эпидемии COVID-19.

Об этом сообщается на сайте Офиса президиента.

"Малый бизнес во время карантина страдает больше, ведь у него нет такой большой финансовой подушки, как у крупного бизнеса. Весь мир разрабатывает программы поддержки малого и среднего бизнеса. Рад, что за несколько дней удалось найти необходимые финансовые инструменты, чтобы оказать реальную поддержку сектору", - отметил Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заметил, что самой быстрой помощью станет переформатирование программы "5-7-9" - она будет значительно упрощена и направлена на рефинансирование существующих кредитов. Вторая программа создается с нуля, сейчас она на стадии финализации.

Обе программы будут предусматривать условия сохранения бизнесами почти всего фонда оплаты труда и количества нанятых работников и направлены на минимизацию безработицы и создание условий для быстрого перезапуска экономики после завершения карантина.

"С помощью этих программ мы сохраним рабочие места, а также определенную часть уплаты налогов. Кто, как не мы, должны сейчас защитить малых предпринимателей. И кто, как не малые бизнесмены, поддерживают нашу экономику", - подчеркнул Зеленский.

Правительство надеется, что первую поддержку можно будет начать предоставлять уже в ближайшее время.

Также дополнительно ведется работа над программами для новых предпринимателей и среднего бизнеса.

Напомним, ранее Минэкономики пообещало бизнесу помощь, "исходя из лучших практик США и ЕС ".

Согласно данным опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией среди представителей малого и микробизнеса - участников проекта Unlimit Ukraine, из-за карантина в Украине может закрыться каждый пятый малый бизнес.

В государственном бюджете на 2020 год заложены 2 млрд гривен для Фонда развития предпринимательства - центрального органа кредитной программы "5-7-9", которая стартовала в начале февраля. Средства по этой программе будут направлены на удешевление кредитов путем частичной компенсации процентной ставки (1,5 млрд гривен), а также на предоставление частичных гарантий конечным заемщикам (0,5 млрд гривен).

Размер кредитов по этой программе будет достигать 1,5 млн гривен на пять лет, а процентная ставка будет зависеть от выручки и созданных рабочих мест.