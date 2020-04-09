Американский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавируса

Американский конгрессмен призвал судить Китай за распространение коронавируса

Член Палаты представителей Конгресса США республиканец Джим Бэнкс призывает к международному расследованию в отношении Китая за ущерб, причиненный пандемией заболевания COVID-19. Об этом пишет Дойче Велле.

"Если бы лидеры Китая не растерялись из-за вспышки и не пытались скрыть распространение заболевания, миру, возможно, удалось бы лучше подготовиться к нему" или же не допустить распространения вируса за пределы китайской провинции Ухань или границы КНР, приводит американское издание The Hill выдержки из письма политика коллегам в четверг, 9 апреля.

Мир "должен привлечь к ответственности" Китай, на котором "лежит значительная часть вины" за выход вспышки из-под контроля, "вместо того, чтобы поддаваться пропаганде", подчеркивает Д.Бэнкс.

Ожидается, что его письмо с призывом обратиться в Международный суд ООН в предстоящие недели будет направлено госсекретарю США Майклу Помпео и генеральному прокурору Уильяму Барру. Если ООН "не сможет" запустить расследование, она "полностью утратила свое предназначение", считает конгрессмен.

Вспышка легочного заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2, произошла в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года. С тех опасный возбудитель проник в 209 стран и территорий.

МинПром по материалам DW

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