Бывшему замминистра Грымчаку смягчили домашний арест

Экс-чиновник сможет покидать место жительства.

Бывшему замминистра Грымчаку смягчили домашний арест
Юрий Грымчак
Фото: Радио Свобода

Высший антикоррупционный суд в четверг, 9 апреля, смягчил меру пресечения бывшему заместителю министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрию Грымчаку. Круглосуточный домашний арест заменили ночным - с 22:00 до 6:00.

Об этом говорится на портале судебной власти Украины.

Срок действия обязанностей, возложенных на Грымчака, продлен на 60 дней - до 12 июня 2020 года. Он должен прибывать по первому требованию детектива, прокурор или суда, воздерживаться от общения с другим подозреваемым Игорем Овиденко (тот под круглосуточным домашним арестом) и свидетелями, носить электронный браслет.

Напомним, что на прошлой неделе НАБУ завершило расследование дела Грымчака.

Ему вменяют мошенничество и подстрекательство к даче взятки в размере 1,1 млн долларов.

Действия обоих подозреваемых квалифицированы по ч.4 ст.190 (мошенничество); ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.3 ст.369; ч.4 ст.27, ч.2 ст.15, ч.4 ст.369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса.

Грымчака задержали 14 августа 2019 года, он провел несколько месяцев под стражей, а в конце января вышел на свободу под домашний арест.

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