ГБР провело еще три следственных эксперимента на месте расстрела активистов Майдана

В следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители.

ГБР провело еще три следственных эксперимента на месте расстрела активистов Майдана
Фото: dbr.gov.ua

Следователи Государствевнного бюро расследований провели еще три следственных эксперимента в рамках расследования расстрелов на Майдане Незалежности во время Революции Достоинства 18-20 февраля 2014 года.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

В следственных действиях приняли участие пострадавшие и их представители.

"8 апреля состоялись три следственных эксперимента на улицах Институтской и Майдане Независимости в Киеве, в рамках которых следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения покушений на умышленные убийства протестующих и причинения им телесных повреждений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, применявших против митингующих огнестрельное оружие и спецсредства.

Досудебное расследование продолжается.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Напомним, 13 марта ГБР провело четыре следственных эксперимента для расследования преступлений против участников Майдана. Они прошли на улицах Институтская и Шелковичная, а также на Майдане Независимости.

Еще один следственный эксперимент прошел 11 марта. Его целью было установление наиболее вероятного сектора, из которого сотрудники правоохранительных органов стреляли в пострадавшего участника Майдана 20 февраля 2014 года.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
Главному следователю одного из райуправлений полиции Киева выдвинули подозрение по делам МайданаГлавному следователю одного из райуправлений полиции Киева выдвинули подозрение по делам Майдана
Депутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавирусаДепутатку Скороход вместе с ребенком госпитализировали из-за коронавируса
В "Голосе" призывают разрешить гулять по улице группам людей, проживающих вместеВ "Голосе" призывают разрешить гулять по улице группам людей, проживающих вместе
ГБР объявило подозрение еще одному бывшему руководителю подразделения милиции в деле о силовом разгоне МайданаГБР объявило подозрение еще одному бывшему руководителю подразделения милиции в деле о силовом разгоне Майдана
Офис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из РоSSии по делам МайданаОфис генпрокурора проводит экспертизу химвеществ из РоSSии по делам Майдана
В деле о разгоне Майдана 30 ноября появился новый подозреваемыйВ деле о разгоне Майдана 30 ноября появился новый подозреваемый
ГБР провело четыре следственных эксперимента для расследования преступлений против участников МайданаГБР провело четыре следственных эксперимента для расследования преступлений против участников Майдана
Подозреваемый в похищении и убийстве активиста Майдана Вербицкого арестован на 60 сутокПодозреваемый в похищении и убийстве активиста Майдана Вербицкого арестован на 60 суток
ГБР задержала еще одного подозреваемого в похищении и убийстве активиста Майдана ВербицкогоГБР задержала еще одного подозреваемого в похищении и убийстве активиста Майдана Вербицкого
ГБР провело следственный эксперимент на Институтской для расследования дел МайданаГБР провело следственный эксперимент на Институтской для расследования дел Майдана
Последние новости
Подгружаем последние новости