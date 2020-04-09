Офис президента: церковь на Пасху планируют посетить только 3% украинцев

Большинство граждан согласны остаться дома.

Офис президента: церковь на Пасху планируют посетить только 3% украинцев
Фото: пресс-служба президента

Офис президента заявил, что церковь на Пасху планируют посетить только 3% украинцев.

Об этом говорится на сайте главы государства по итогам совещания по борьбе с коронавирусом под председательством президента Владимира Зеленского.

Офис президента заявил, что большинство украинцев поддерживают карантинные мероприятия и не собираются посещать богослужения. В сообщении приводятся данные, согласно которым до 70% граждан Украины поддерживают меры карантина и только 3% собираются посетить церковь.

"Это замечательно, что украинцы такие ответственные, и большинство граждан осознают высокие риски эпидемии. Ведь пик еще впереди. Поэтому надо сделать все возможное, чтобы и 3% верующих не подвергались опасности", - сказал Зеленский.

Чтобы помочь людям отпраздновать Пасху дома, "Укрпочта" принимает заказы на бесплатную доставку освященных пасок.

Напомним, что церковь уже привела к вспышкам коронавируса в целом ряде регионов, в том числе в Киеве, на Закарпатье, в Тернопольской области, в Днепропетровской области.

С 4 апреля в Украине ужесточили запрет на проведение массовых собраний, в том числе религиозных. Если раньше действовал разрешенный лимит в 10 человек, то теперь они де-юре запрещены.

Однако накануне стало известно, что Всеукраинский совет церквей и религиозных организаций направил премьер-министру и МВД предложения по организации богослужений на время карантина.

Представители церквей простя разрешить богослужения и религиозные при условии соблюдения ограничения по их массовости: в храме или другом помещении смогут находиться до 10 человек совокупно из расчета 1 человек на 5 кв. м.

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