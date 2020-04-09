Из Польши в Украину вернулось более 140 тыс. заробитчан

С 15 марта, после закрытия госграницы, до 7 апреля из Польши в Украину выехали 143 200 человек. Из них 31 тыс. - за последние десять дней. Об этом рассказала пресс-секретарь Госпогранслужбы Польши Агнешка Голиас, пишет LIGA.net.



Как сообщил LIGA.net пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, всего в Украину с 13 марта по 1 апреля вернулись 650 тыс. человек. Из них 185 тыс. украинцев были эвакуированы спецрейсами, организованными МИД Украины.



28 марта Сейм Польши одобрил антикризисную программу действий для поддержки экономики страны на сумму 212 млрд злотых (45 млрд евро). В частности, предполагается, что трудовые мигранты из других стран, в том числе из Украины, могут рассчитывать на автоматическое продление срока действия рабочих виз и карт пребывания на период эпидемии и, по меньшей мере, 30 дней после ее завершения.