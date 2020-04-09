"Укрпочта" будет бесплатно доставлять пасхальные куличи домой

Министр инфраструктуры получил благословение предстоятелей ПЦУ и УГКЦ.

С понедельника, 13 апреля, "Укрпочта" будет доставлять освященные куличи всем желающих.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Имел честь обратиться к предстоятелям ПЦУ митрополиту Епифанию и Украинской греко-католической церкви Святославу за благословением и освящением пасхальных хлебов для всех украинцев, которые соблюдают меры карантина и проведут Пасху дома", - написал Криклий в "Фейсбуке" вечером 8 апреля.

По словам министра, заказать бесплатную доставку можно на сайте " Укрпочты" или через контакт-центр 0 800 300 545 до 12 апреля включительно.

Почтальоны или курьеры будут приносить пасхи домой с 13 по 17 апреля. Дата доставки зависит от даты заказа и населенного пункта.

Ранее 8 апреля Совет церквей предложил властям план проведения служб на Пасху. Церковники также попросили власти разъяснить постановление Кабмина о запрете массовых мероприятий.

После этого в МВД рассказали о вариантах проведения обряда освящения куличей и пасхальных корзинок в условиях карантина. В полиции считают, что в городах священнослужители могут быть приглашены в пекарни, на заводы или в магазины для освящения там куличей. Позже все желающие могут купить уже освященный хлеб.

В сельской местности верующие смогут выставить пасхальные корзины за ворота, а священник будет иметь возможность пройти по улицам и освятить их. Таким образом удастся минимизировать количество контактов между людьми.

Отметим, что в 2020 православные и греко-католики будут праздновать Пасху 19 апреля.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону ПетлюреВ Полтаве за ночь повредили три мемориальные таблицы воинам АТО и Симону Петлюре
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"Советником Шмыгаля по энергетике стал топ-менеджер Ахметова, - "Схемы"
СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19СБУ: в ОРЛО умерли 13 человек с симптомами COVID-19
Минздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусомМинздрав пересмотрит перечень больниц для пациентов с коронавирусом
Блок рекламы


Похожие новости
В МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантинаВ МВД рассказали, как нужно освящать пасхальные куличи в условиях карантина
Венедиктова: подозрение Стерненко будет в любом случаеВенедиктова: подозрение Стерненко будет в любом случае
С завтрашнего дня, 7 апреля, границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропускаС завтрашнего дня, 7 апреля, границу Украины можно будет пересечь только автотранспортом в 19 пунктах пропуска
Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)Во время карантина техника Нацгвардии будет дезинфицировать центральные улицы Киева (фото, видео)
Кабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушениеКабмин разъяснил новые требования карантина, вступающие в силу с 6 апреля, и что будет за их нарушение
Зеленский уверен, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели"Зеленский уверен, что меморандум с МВФ будет подписан "в ближайшие недели"
Нардеп Лерос заявил, что к нему домой приехала СБУНардеп Лерос заявил, что к нему домой приехала СБУ
Зеленский рассказал, как будет функционировать проект "Всеукраинская школа онлайн"Зеленский рассказал, как будет функционировать проект "Всеукраинская школа онлайн"
Дубилет предложил властям запустить «государство в смартфоне» на платформе iGov. Все готово и бесплатноДубилет предложил властям запустить «государство в смартфоне» на платформе iGov. Все готово и бесплатно
Кличко заявил, что будет без предупреждения проверять столичные больницыКличко заявил, что будет без предупреждения проверять столичные больницы
Последние новости
Подгружаем последние новости